Em relação à última convocatória, nota ainda para a saída de Douglas Coutinho, sendo que Rosic, Velázquez, Mauro, Pedro Santos e Stojiljkovic continuam a recuperar de lesões.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona.



Defesas: Marcelo Goiano, Baiano, Djavan, André Pinto, Artur Jorge, Ricardo Ferreira.



Médios: Vukcevic, Xeka, Pedro Tiba, Martínez, Bakic.



O treinador do Sp. Braga, Jorge Simão, convocou esta quarta-feira Marafona para a receção ao Moreirense, quinta-feira, da 15.ª jornada da Liga NOS (19 horas).O guarda-redes foi expulso no jogo com o Sporting da Covilhã, que ditou o afastamento do Braga da Taça de Portugal, e falhou a deslocação a Alvalade (vitória por 1-0 sobre o Sporting), mas está agora de regresso às opções do novo técnico dos minhotos.

Autor: Lusa