Luís Castro convocou 19 jogadores para o encontro de quinta-feira, frente ao Sp. Braga, que marca a estreia do Rio Ave no Grupo C da Taça CTT. Os destaques são os regressos de Marcelo, após castigo, Jaiminho e Vitó.De fora ficam Nelson Monte, Filipe Augusto e Gil Dias. Recorde-se que Filipe Augusto saiu com queixas (contratura muscular) do jogo com o Benfica, optando-se por mantê-lo fora da competição nesta etapa.

Eis a lista completa divulgada esta quarta-feira pelo Rio Ave: Cássio, Nadjack, Guedes, Tarantini, Krovinovic, Jaiminho, Vilas Boas, Kizito, Vitó, J. Novais, Heldon, Roderick, Pedrinho, Wakaso, Marcelo, Rafa Soares, Ruben Ribeiro, Rui Vieira e Yazalde.

Gil Dias acusa fadiga muscular residual e por isso é feita gestão de esforço.



Autor: João Lopes