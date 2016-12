Continuar a ler

Com esta vitória, o Sp. Braga consolidou o terceiro lugar no campeonato e vai passar o Natal no pódio, apenas atrás de Benfica e FC Porto. Para o treinador, mais importante do que a classificação, neste momento, era dar um primeiro passo positivo que contribuísse para o crescimento da equipa."Acima de tudo era importante vencer e ter um começo que reforçasse o que são as nossas convicções. Mas sinto que há muito trabalho para fazer para que os comportamentos que desejo que aconteçam em campo se manifestem", analisou. "Devo reconhecer isso, o que é normal, porque há uma mudança de treinador, há ideias específicas, mas nem seria possível vê-las hoje em campo, porque só tive três dias para treinar e depois de um jogo de grande desgaste".A equipa melhorou, no entanto, depois do intervalo: "A primeira parte foi um pouco inócua, a circulação de bola pela linha defensiva foi muito pouco profícua, ligou-se pouco com a segunda fase, isto tem tudo a ver com o processo de treino. Na segunda parte, a coisa funcionou melhor, produzimos mais situações de finalização e o Tiba foi importante nesse aspeto".Tal como afirmou, Jorge Simão só teve tempo de trabalhar com a equipa durante três dias desde que chegou à Pedreira para substituir José Peseiro. O treinador não arrisca, assim, um prazo para ver a equipa colocar em campo as ideias que tenta passar aos seus jogadores."Não sou vidente, tem tudo a ver com a forma como eles as vão assimilar, mas sou persistente e vou persistir", garantiu. "O ponto fundamental é somar vitórias, porque assim o processo torna-se mais limpo e mais fácil. Não consigo perspetivar em quanto tempo, mas espero no próximo jogo ter um lote de comportamentos que reflita mais a minha ideia de jogo".O técnico ainda não conhece o plantel a fundo e, questionado sobre se conta com Douglas Coutinho ou Benítez, limito-se a dizer que precisa de tempo."Já disse que cheguei ao clube a meio da época com coração e mente limpos e abertos, espero que os jogadores também, só os conheço de os ver na televisão, o que é muito diferente de treiná-los. Não excluo ninguém deste lote de jogadores, mas esta é uma profissão de avaliação diária. É com estes jogadores que chegámos à 14.ª jornada com 29 pontos, acho que merecem crédito", terminou.