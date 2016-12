Continuar a ler

"Os objetivos para esta competição já foram definidos no início da época e este clube, pelo estatuto que tem, participa para chegar à final e depois conquistar o título, como já aconteceu há quatro anos, esse é o objetivo, como também é o do Rio Ave", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira jornada da terceira fase do grupo C da Taça da Liga.Jorge Simão partilhou "absolutamente" a opinião do técnico do Rio Ave, Luís Castro, que considerou fulcral o primeiro jogo da prova."Esta fase de grupos acho que se assemelha muito à de um campeonato do Mundo ou da Europa. O primeiro jogo traça muito do sucesso. Se vencermos, a nossa percentagem de seguirmos em frente fica acima dos 50 por cento. Espero um Rio Ave a tentar vencer aqui. Se o fez na Luz [Benfica], porque não haveria de fazer aqui?", deixou.O técnico disse esperar ver já na equipa "algum traço de comportamento" que tem vindo a tentar incutir, mas notou que isso "não é fácil" dado o pouco tempo que teve."Não tenho a veleidade de pensar que vai ser uma equipa à imagem, mas espero ver alguns comportamentos", detalhou.Jorge Simão escusou-se a comentar se herdou um plantel mais ou menos equilibrado e considerou que Assis, médio brasileiro do Desportivo de Chaves, "é um belíssimo jogador"."Se há interesse ou não está muito dependente da análise diária que vamos fazendo, ainda não está claro, mas, sendo um jogador de qualidade, está tudo em aberto", disse.O treinador disse ainda contar com os avançados brasileiros Crislan (regressou do empréstimo ao Tondela) e Rodrigo Pinho, que tem alinhado na equipa B, sendo que apenas o segundo pode jogar na quinta-feira, explicando ainda que a sua filosofia de jogo "não está na rigidez do modelo", mas antes na qualidade dos jogadores."Procuro bons jogadores, não para fazerem o que eu quero, mas que sejam realmente bons a fazer o que sabem. Não quero 'bater com a mão' na mesa 'ou cumprem ou estão fora', mas perceber os jogadores que têm qualidade para acrescentar à equipa e, depois, harmonizar todo este funcionamento", disse.Sp. Braga e Rio Ave defrontam-se na quinta-feira, às 19h30, no estádio Municipal de Braga, numa partida que será arbitrada por Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Lisboa.