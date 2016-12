Continuar a ler

No plano técnico, que é naturalmente aquele que mais interessa a Jorge Simão, o brasileiro é o médio rigoroso do ponto de vista tático e fisicamente intenso com que o novo treinador do Sp. Braga gosta de contar nas suas equipas. Se dúvidas houvesse, a utilização que Assis teve na primeira metade do ano comprova a confiança que Jorge Simão deposita no seu antigo jogador. Em 13 jornadas da Liga NOS, o médio foi titular em 12, cumpriu os 90 minutos em todas elas e só não fez a 13ª partida na prova sob o comando de Simão porque acabou por ser expulso na visita a V. Guimarães. Além deste lote de encontros, também foi titular em três partidas da Taça de Portugal.



Titular indiscutível em Chaves e, se dependesse de Jorge Simão, também em Braga. Assis, brasileiro de 26 anos, é desejado pelo novo técnico arsenalista neste mercado de inverno, um pretensão que já fez chegar a António Salvador.Tal obrigará o Sp. Braga a sentar-se à mesa das negociações com o Chaves, uma vez que Assis tem contrato válido com os flavienses até ao final da presente temporada. Como se percebe, o facto da ligação ser de curta duração poderá ajudar os arsenalistas a garantir Assis como reforço no imediato, sob pena do Chaves acabar por ver sair o jogador a custo zero no verão.

Autor: André Monteiro