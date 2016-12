Continuar a ler

"No futebol, como na vida, as coisas nem sempre acontecem como esperamos. De forma imprevista, abriu-se uma porta que se abre para poucos profissionais da minha actividade. Uma oportunidade impossível de ignorar.Decidi de forma consciente dar um passo muito importante na carreira. Mas não posso partir sem deixar uma palavra de agradecimento sincero a um clube e a uma cidade que me acolheram de forma única.Estou e ficarei para sempre grato ao GD Chaves e aos seus dirigentes porque acreditaram em mim, proporcionaram-me todas as condições de trabalho e me receberam e trataram como nunca antes tinha sido tratado. E que souberam compreender e aceitar a decisão que agora tomei.Aos adeptos flavienses e aos transmontanos em geral, deixo a garantia de que jamais esquecerei a forma como me acarinharam e me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia, desde a primeira hora. O nosso sucesso nesta época também é deles, não teria sido possível sem eles.Por fim, quero deixar bem expressa a minha gratidão aos jogadores: abraçaram as minhas ideias, comprometeram-se com elas e com eles próprios na busca de objectivos que são e continuarão a ser deles. Foi o seu empenho que me proporcionou esta oportunidade. Para todos eles:Emanuel, Ricardo, António Filipe, Queirós, Paulinho, Mathaus, Freire, Felipe Lopes, Fábio Santos, Carlos Ponck, Nélson Lenho, Petrovic, Luís Alberto, Assis, Patrão, Battaglia, Braga, Gustavo, Simon, João Mário, Perdigão, Fábio Martins, Hamdou, Rafael Lopes, Fall e William, OBRIGADO!"