O técnico do Sp. Braga reconheceu a inadaptação da equipa aos seus processos pelo escasso tempo de trabalho com os jogadores, mas garantiu ideias fixas para o futebol que pretender colocar em prática."Assumo as dificuldades em criar uma equipa à minha imagem e não tenho nada a apontar aos jogadores, mas estou aqui para construir uma equipa à Braga e sei que vou conseguir", referiu Jorge Simão, considerando que "o penálti duvidoso não serve de desculpa": "Entrámos bem, só que o 1º golo adversário deu intranquilidade. Ainda assim, construímos situações para igualar e deixar as contas do grupo mais acessíveis."