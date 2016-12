O egípcio Ahmed Hassan, que em outubro somou mais uma internacionalização no triunfo frente ao Congo (2-1), faz parte do leque de jogadores escolhidos pelo selecionador argentino Héctor Cúper para disputar a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN) que arranca em meados de janeiro no Gabão, pelo que o avançado estará ausente das opções de Jorge Simão pelo menos durante um mês. Indisponibilidade, contudo, que só será equacionada após o desafio com o Rio Ave, para a Taça CTT, na certeza que o avançado estará em Braga na segunda-feira, dia em que o plantel regressa aos trabalhos após a folga dupla concedida por causa do Natal.