Continuar a ler

"É público que a cláusula de rescisão tem o valor de 300 mil euros. Não escondemos nada de ninguém".



O Chaves agradeceu por fim a Jorge Simão "o profissionalismo, apego e empenhamento com que procurou servir o clube, desejando-lhe os maiores sucessos" e esclareceu que será Carlos Pires a orientar o treino de domingo e o jogo com o FC Porto, na segunda-feira.



Os responsáveis do clube prometem indicar o novo treinador "nos próximos dias".





O Chaves emitiu um comunicado oficial onde confirmou a saída do técnico Jorge Simão para o Sp. Braga a troco de 300 mil euros, valor da cláusula de rescisão do agora ex-técnico flaviense."Esta decisão prende-se com o facto do Sp. Braga ter acionado a cláusula de rescisão estipulada e com a vontade manifestada pelo técnico", pode ler-se numa nota publicada pelo clube nas redes sociais, à qual o emblema nortenho juntou o seguinte comentário:

Autor: Luís Miroto Simões