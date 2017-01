Continuar a ler

Na CAN'2017, que se realiza de 14 de janeiro a 5 de fevereiro no Gabão, os 'Faraós' integram o Grupo D juntamente com o Gana, Mali e Uganda. Desta forma, Hassan vai desfalcar o Sporting de Braga nas próximas semanas, pelo menos até ao final da fase de grupos, a 25 de janeiro.



O Egito foi campeão africano em sete ocasiões (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010), sendo a seleção com mais títulos, seguida de Gana e Camarões, com quatro troféus cada.

O avançado Hassan, do Sporting de Braga, integra a lista de 23 convocados da seleção do Egito para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2017, anunciada esta quarta-feira pelo selecionador Héctor Cúper.O técnico argentino cortou quatro nomes à pré-convocatória e confirmou a chamada de Hassan, de 23 anos, que é o único dos convocados a jogar em Portugal, num grupo que conta com nove jogadores a alinhar em clubes europeus - os destaques são Mohamed Salah (Roma), Ahmed Elmohamady (Hull City) e Mohamed Elneny (Arsenal).

Autor: Lusa