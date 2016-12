Sporting e Sp. Braga batem-se hoje em duelo pelo 3º lugar. Com a vantagem para este adversário reduzida a 1 ponto desde a derrota com o Benfica na Luz, os leões sustentam-se no histórico de confrontos com os bracarenses para ganhar balanço no ataque a uma vitória que permitirá repor a desvantagem para 1 ponto mas em relação ao FC Porto.

Os leões vencem consecutivamente o Sp. Braga, na Liga, em Alvalade, há seis épocas. O último triunfo, aliás, assumiu contornos ‘épicos’. A 10 de janeiro deste ano, na jornada 17 de 2015/16, venceram por 3-2, com golo aos 90’, anulando um 0-2 ao intervalo.

