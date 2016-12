O avançado Crislan foi integrado no plantel e vai ficar sob avaliação do técnico Jorge Simão. Perante a saída iminente de Hassan para a CAN’2017, da qual pode voltar apenas em fevereiro, e a lesão de Stojiljkovic que exige uma recuperação sem pressa, os arsenalistas decidiram começar a prevenir o défice de armas ofensivas que se antevê durante as próximas semanas, testando um jogador que já pertence aos seus quadros.O brasileiro ainda fez parte da pré-época pelos minhotos, mas depois acabou emprestado ao Tondela. Foi aposta de Petit para a titularidade, mas não correspondeu com golos e, quando voltou ao onze, acabou expulso frente ao Estoril por ter reagido excessivamente a uma carga de Mano. A partir desse episódio, ocorrido a 5 de novembro, nunca mais foi opção. Isto sem que o Tondela tomasse posição sobre os rumores que o colocavam sob alçada disciplinar.As circunstâncias abrem-lhe agora uma nova oportunidade, mas acarretando, todavia, um risco a ter em conta: como já atuou pelos beirões, se jogar pelo Sp. Braga não poderá ser novamente cedido durante a reabertura do mercado.

Autor: Vítor Pinto