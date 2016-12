A promessa de Jorge Simão, garantindo que todos os elementos do plantel "começam do zero" sob as suas ordens, lança um novo desafio aos criativos do plantel. É sabido que o técnico tem uma predileção pelo 4x2x3x1, sistema que exige um médio mais ofensivo, mas competente, como acontecia com Andrezinho em P. Ferreira ou Braga em Chaves.

Trata-se, curiosamente, da disposição que mais agrada a José Peseiro, mas que na Pedreira teve de alterar precisamente por não possuir elementos à altura da exigência da posição 10. Tomás Martínez custou 1,2 milhões de euros e foi lançado logo na 2ª jornada, contra o Rio Ave, tendo sucumbido à pressão. Bakic, outro investimento de 1 milhão, chegou com cartel da passagem pelo Belenenses, mas só foi duas vezes titular, uma delas na Taça de Portugal.

