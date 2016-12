Quatro craques do Sp. Braga, duas da equipa feminina e dois da equipa masculina, irão demonstrar os seus dotes de culinária num 'showcooking' de Natal. A iniciativa organizada pelo emblema minhoto está marcada para as 17 horas, na loja do clube no centro comercial Liberdade Street Fashion.

Andreia Norton, Susana Silva, Pedro Santos e Emiliano Velázquez são os jogadores que irão mostrar ao mundo como lidam com os tachos. Terão o apoio do chef Vinagre, responsável pela alimentação das equipas de futebol do Sp. Braga.

