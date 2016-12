Rodrigo Battaglia, o primeiro reforço da era Jorge Simão, já integrou a sessão de trabalho que o plantel arsenalista realizou ontem de manhã, mas ainda não deverá poder entrar na equação do treinador para as próximas partidas da Taça CTT por motivos burocráticos.

O médio argentino, de 25 anos, foi cedido ao Chaves no arranque da temporada, pelo que só poderá ser inscrito na Liga pelo Sp. Braga em janeiro, quando abrir a janela do mercado de inverno.

Inconveniência sem surpresa no que diz respeito à receção ao Rio Ave, agendada para a próxima quinta-feira, e, tudo indica, também para o desafio do dia 2 de janeiro, com o Sp. Covilhã, uma vez que os serviços da Liga de Clubes estão encerrados no primeiro dia do ano e os regulamentos estipulam que a utilização de novos jogadores implica que a respetiva inscrição seja regularizada até às 12 horas do dia anterior à partida, ou seja, dia 1... no qual os serviços estão encerrados.

Tempo de afirmação

Battaglia chegou a Braga em janeiro de 2014 proveniente dos argentinos do Racing Avellaneda, mas nunca conseguiu demonstrar os seus argumentos na equipa principal minhota, onde até hoje conta apenas uma partida na condição de titular.

Sem espaço, a cedência ao Moreirense na época seguinte acabou por ser a solução mais viável para facilitar a adaptação de um jogador com contrato até 2018. Oportunidade que Battaglia não descurou para afirmar-se como uma das unidades mais influentes na manobra dos cónegos, mas desempenho ainda assim incapaz de convencer o Sp. Braga a incluí-lo nos seus dois últimos plantéis.

Em Chaves, a maturidade que Battaglia patenteou não fugiu à regra e não demorou muito até ser um dos elementos imprescindíveis na manobra de Jorge Simão, que chamou para Braga.