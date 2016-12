Continuar a ler

"Contratamos um treinador que personifica os valores do Sp. Braga: jovem, ambicioso, inconformado, exigente e vencedor. Um treinador que, à imagem deste clube, construiu a sua ascensão sem benesses, subindo apenas com base no trabalho, no esforço, na dedicação e na competência. Jorge Simão é um treinador à Braga e que vai ter aqui uma estrutura e equipa preparada para tal", começou por dizer António Salvador, completando: "Tal como ele, o Sp. Braga luta e ambiciona por mais e melhor. Com ele terá um grupo que compreende a exigência do que é representar o Sp. Braga. Um grupo de qualidade e que nunca prescindirá dos valores que nos unem e que são a divisa deste emblema: o emblema dos guerreiros. Jorge Simão é o meu treinador, é o nosso treinador. A quem daremos como sempre acontece nesta casa todas as condições para desenvolver com resultados o seu trabalho. Estou certo de que saberá cativar o interesse de todo o universo braguista e que contará com o apoio incondicional dos adeptos."No entanto, e apesar da separação de caminhos entre clube e treinador, António Salvador não esqueceu o contributo de José Peseiro. "Sei que no futebol tudo é julgado em função do momento, mas para lá da espuma de resultados, tenho de enaltecer as capacidades humanas do treinador que escolhemos em junho de uma forma convicta e racional. José Peseiro lidou com um conjunto de circunstâncias inusitadas e que criou em torno da equipa um ambiente adverso. Sendo a minha obrigação promover a coesão e proteger a integridade do grupo, conversei com o José Peseiro e percebemos que este desfecho era inevitável. José Peseiro fica na história do Sp. Braga, mas fica também no coração de todos aqueles que com ele lidaram e que testemunharam a sua paixão pelo jogo, a devoção ao trabalho, a sua humanidade no trato pessoal."Por fim, António Salvador fez questão de deixar elogios a Abel Ferreira, treinador que liderou a equipa minhota na visita a Alvalade e que saiu de Lisboa com os 3 pontos na bagagem. "É de elementar justiça que deixe esta singela referência [a José Peseiro], a qual alargo ao treinador Abel Ferreira, pela forma corajosa como correspondeu ao meu apelo e pela sabedoria com que liderou a equipa durante os últimos dias, conduzindo-a a uma grande vitória em Alvalade. Abel demonstrou que o Sp. Braga está muitíssimo bem servido na sua estrutura e que tem profissionais de excelência."