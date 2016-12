Já lá vão nove anos desde que o Sp. Braga teve um treinador interino. António Caldas foi o último, saltou dos juniores e até derrotou o Sporting. "Entrei e perdemos 3-0 com o Leixões. Tive de apontar o dedo aos jogadores... Espicacei-os, disse-lhes que eram capazes de muito melhor. O Sporting vinha moralizado de um grande jogo com a Roma, em Alvalade, mas os jogadores do Sp. Braga responderam à altura", disse a Record, recordando assim a vitória, por 3-0, sobre os leões, na Pedreira.

Para o plantel de hoje, os seus conselhos são claros. "Tal como naquela altura, os jogadores devem refletir sobre o que tem falhado. Mudar o rumo das coisas depende muito mais deles do que do treinador. Ainda para mais o Abel não vai continuar", prosseguiu, admitindo que a surpresa de 2007/08 será muito difícil de repetir: "Esta equipa do Sp. Braga é frágil em termos defensivos, não sofre junta, não reage à perda da bola, não tem prazer de ter bola. O Jorge Simão tem muito trabalho pela frente. Terá de mudar do 8 para o 80."





