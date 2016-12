O médio Anderson, que representou o FC Porto em 2006/07 e foi vendido por 30 milhões de euros ao Man. United, rejeitou uma oferta do Sp. Braga. Quem o garante é o Globoesporte, citando fontes próximas do jogador que esteve em Old Trafford até 2015 e se encontra vinculado ao Internacional de Porto Alegre, que vai disputar a Série B do Brasileirão. Anderson, que aufere um salário mensal de 146 mil euros, não pretende sair do seu país, tendo igualmente recusado uma abordagem do Middlesbrough e outra proposta, de 7,3 milhões de euros, de um grupo de investimento chinês.