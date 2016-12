Continuar a ler

"Logicamente, se dissesse que não estaria a mentir. Para mim, quando falamos do Sporting, significa falar do nascimento das minhas filhas, do meu casamento, dos primeiros ganhos enquanto jogador, do campeonato nacional de juniores como treinador, de uma Taça de Honra, da final-4 da Liga dos Campeões de juniores… As memórias que guardo desta grande instituição são muito boas. Tenho aqui muitos amigos. Tenho jogadores que passaram por mim e tive oportunidade de cumprimentar como o Gelson, o Esgaio, o Rúben Semedo. O João Mário que já não está aqui. Foi um prazer trabalhar nesta casa. O futebol é isto. Fui embora, fui à procura de fazer aquilo que gosto de fazer e estou muito bem onde estou. Seguramente que segunda-feira estarei com os meus miúdos a fazer o que gosto, que me dão um força tremenda e é isso que vou continuar a fazer", finalizou com apreço, em jeito de agradecimento ao emblema verde e branco. Sobre um possível gosto especial em ganhar ao Sporting, Abel assume esse facto e recordou que Alvalade está intrinsecamente ligado à sua vida pessoal e profissional.

O regresso de Abel Ferreira foi feliz para o antigo lateral do Sporting na estreia em jogos do campeonato na Liga NOS, culminando com uma vitória na 14ª jornada do campeonato. O técnico interino do Sp. Braga puxou a cassete atrás para recordar a saída de Alvalade em 2013/14, depois de trabalhar na formação, reiterando que "na altura as ideias não convergiram"."Já tive oportunidade de dizer isto várias vezes. Tenho felizmente, na minha vida, liberdade inteletual e financeira para estar onde quero, fazer o que quero, treinar o que quero e fazer o que gosto. Assumi um contrato com o presidente [Bruno de Carvalho] que era fazer parte da formação do clube. Foi este clube que eu me formei enquanto treinador, numa escola que além de potenciar jogadores também potencia treinadores. Chegou uma altura em que as ideias não convergiram e cada um seguiu a sua vida. Felizmente, o presidente do Sp. Braga conhece-me muito bem. Apresentou-me uma proposta que tinha que ver com renovar e acrescentar qualidade e competência à formação do Sp. Braga. Foi isso que fiz e é isso que em que estou focado. Neste momento tenho 37 anos, faço 38 na quinta-feira e seguramente até aos 40 vou estar na formação do Sp. Braga a não ser que o presidente me queira mandar embora", explicou à Sport TV1.

Autor: Flávio Miguel Silva