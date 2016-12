Abel Ferreira explicou a vitória do Sp. Braga em Alvalade por 1-0 entre outras coisas com o bom conhecimento que tinha do grupo leonino e até de Jorge Jesus."Não diria que foi um jogo perfeito. Aqui e acolá não fomos suficientemente fortes para travar o adversário mas penso que colectivamente estivemos fortes. Fomos capazes de anular os pontos fortes do Sporting. A verdade é que ao contrário do meu colega de profissão, eu conhecia muito bem esta equipa e este treinador porque fui treinado por ele. Eu estava seguramente em vantagem porque ele não sabia o que ia fazer aqui. Acima de tudo é um trabalho deste grupo e estou muito feliz por isso", referiu logo após a final da partida.Abel Ferreira explico que "acima de tudo, quis apelar ao brio". "Procurei ter uma conversa franca e série com eles desde o primeiro dia. O presidente foi duro tal como um pai é para um filho quando as coisas não correm bem. Portanto, o que nós fizemos foi juntarmo-nos e falarmos. A estratégia foi partilhada, confesso-vos isso porque era importante assumir o compromisso dos jogadores aqui. Só duas equipas ganharam aqui: o B. Dortmund e o Real Madrid. Era importante ter o compromisso deles. Estes jogadores merecem porque se entregaram e quiseram. Criamos inúmeras oportunidades sabendo que em alguns períodos, o nosso rival teve mais posse de bola mas se se for a contar as grandes oportunidades, diria que acabámos em vantagem", adiantou.

Autor: Flávio Miguel Silva