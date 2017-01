Continuar a ler

SP. Covilhã:Hugo Marques; Diogo Gaspar, Zé Pedro, Bouças e Ofori; Diarra, Gilberto e Prince; Luís Pinto, Pintassilgo e Davidson





Treinador: Filipe Gouveia

O árbitro deu dois minutos de desconto90' Cartão amarelo a Zé Pedro86' Grande iniciativa de Djavan pelo flanco esquerdo, culminada com assistência para Rui Fonte, mas o remate do camisola 17 é desviado por um defesa do Sp.Covilhã72' Cartão amarelo para Artur Jorge69' Jorge Simão volta a mexer na equipa, colocando Benítez no lugar de Alan62' Substituição na equipa do Sp. Braga, sai Tomás Martinez e entra Rodrigo Pinho47' Cartão amarelo para Diogo GasparComeçou a segunda parteAmbas as equipas realizaram substituições. O Sp. Braga colocou Rosic no lugar de Ricardo Ferreira e o Sp. Covilhã fez entrar Ponde para o lugar de PrinceOs jogadores já estão no relvado para o início da segunda parteIntervalo39' Grande lance de Gilberto, com um remate do meio da rua, que levou a bola ao poste da baliza de Matheus31' Gilberto surge liberto à entrada da área, mas o remate sai muito por alto28' Remate perigoso de Pedro Tiba, Hugo Marques defende com classe e na recarga Rui Fonte não consegue fazer golo24' Lance individual de Vukcevic, no lado direito do ataque do Sp. Braga, assiste Alan, mas o remate do brasileiro, já na área, é desviado por um defesa do Sp. Covilhã20' Grande jogada individual de Davidson, mas o remate, já dentro da área, é interceptado por um defesa bracarense19' Erro de Ricardo Ferreira à entrada da área, com Gilberto a rematar forte à baliza de Matheus, mas à figura do guarda-redes brasileiro15' Ricardo Horta surge isolado perante Hugo Marques, mas o árbitro assinala fora-de-jogo10' Cruzamento de Djavan, no lado esquero do ataque do Sp. Braga, a bola sobra para a entrada da área onde Pedro Tiba remate, rasteiro e ao lado7' Cabeceamento de Rui Fonte, após um pontapé de canto, com a bola a sair junto ao segundo poste5' Cruzamento perigiso de Davidson a levar algum perigo à baliza do Sp. BragaO jogo começou no Municipal de Bragajá há os onze oficiais de ambas as equipas:Sp. Braga: Matheus; Baiano, Artur Jorge, Ricardo Ferreira, Djavan; Pedro Tiba, Vukcevic; Ricardo Horta, Tomás Martinez, Alan; Rui FonteSp. Covilhã: Hugo Marques; Diogo Gaspar, Zé Pedro, Bouças e Ofori; Diarra, Gilberto e Prince; Luís Pinto, Pintassilgo e DavidsonOs arsenalistas perderam na primeira ronda, em casa, frente ao Rio Ave e os serranos empataram com o Marítimo, em jogos realizados na passada 5.ª feira.Em caso de nova derrota o Sp. Braga despede-se da competição, mas também pode ser já eliminado se empatar, ficando à espera do resultado de amanhã entre Marítimo e Rio Ave.Recorde-se que foi o Sp. Covilhã a eliminar os bracarenses da edição desta época da Taça de Portugal, vencendo no Municipal de Braga por 2-1, no passado dia 14 de dezembro.Esse surpreendente triunfo dos serranos em Braga ditou mesmo o afastamento, nessa mesma noite, de José Peseiro do comando técnico dos arsenalistas.Taça CTT, 3ª fase, grupo C, 2ª jornadaEstádio Municipal de BragaMatheus; Baiano, Artur Jorge, Ricardo Ferreira, Djavan; Pedro Tiba, Vukcevic; Ricardo Horta, Tomás Martinez, Alan; Rui FonteTreinador: Jorge Simão