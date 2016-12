Os vila-condenses ganham em Braga e ascendem à liderança do Grupo C. A aposta de Jorge Simão em Ricardo Horta e Djavan logo após o descanso produziu uma aceleração efémera para a gestão ativa e tranquila que o Rio Ave assumiu durante toda a etapa complementar.90'+1. Hassan remata no coração da área, mas à figura.- Vão jogar-se mais quatro minutos.90'. Remate de Tiba ao lado, em posição frontal, de fora da área.88'. Remate frouxo de Xeka à figura de Cássio.85'. Wilson Eduardo, isolado na área, perdeu muito tempo a armar o remate e permitiu a Marcelo intercetar a trajetória do esférico!80'.para Vukcevic.77'.: sai Heldon e entra Krovinovic.72',: sai Kizito e entra Yazalde.67'.: sai Ricardo Ferreira e entra Xeka.55'. Canto de Rúben Ribeiro e cabeçada de Tarantini às malhas laterais.54'. Disparo de Ricardo Horta à entrada da área, muito por cima.52'. Djavan arranca pela esquerda, cruza à medida para Rui Fonte, mas o cabeceamento saiu ligeiramente ao lado.51'. Tiro sem nexo de Rúben Ribeiro do meio da rua.48'. Remate rasteiro de Tarantini, de fora da área, à figura de Matheus.antes do reatamento: Alan e Goiano dão lugar a Ricardo Horta e Djavan.O Rio Ave só entrou em jogo depois do golo de Rui Fonte, mas a criatividade de Rúben Ribeiro alicerçou a reação que permitiu a reviravolta ainda antes do descanso.Diagonal de Rúben Ribeiro concluída com um pontapé forte e colocado que obrigou Matheus a sacudir para a frente; na recarga Heldon não perdoou!38'. Bomba de Tiba à figura de Cássio, que ainda assim sacudiu com os punhos para a frente por instinto!33'. Pontapé de Rúben à entrada da área, mas muito por cima.30'.para Rúben Ribeiro, por protestos.- Lê-se nas bancadas uma tarja: "Este é o amor que o Braga merece".25'. Disparo de Goiano do meio da rua, ao lado.24'. Apenas agora entra a claque do Sp. Braga no Estádio Municipal.O defesa não falhou e converteu o penálti!17'.para o Rio Ave! Ricardo Ferreira derrubou Tarantini!para o central.13'. Na sequência, uma rápida transição do Rio Ave permitiu a Rúben Ribeiro o disparo ao lado, em posição frontal a Matheus!13'. Livre de Wilson Eduardo, descaído para a esquerda, contra a barrreira.Pedro Tiba ganha a linha de fundo, cruza ao 2.º poste para Hassan que, de cabeça, faz uma assistência açucarada para Rui Fonte, praticamente em cima da linha de golo, abrir o marcador de cabeça!7'.: sai Pedrinho e entra Nadjack.- Jogo interrompido para prestar assistência ao lateral.5'. Problemas para o Rio Ave: Pedrinho está agarrado à coxa e pede substituição.--------------------------------------------------------------------------------Sp. Braga e Rio Ave medem forças esta quinta-feira a partir das 19H30, numa partida referente ao Grupo C da Taça CTT.Esta será a primeira jornada das duas equipas. Marítimo e Sp. Covilhã empataram, pelo que no Municipal de Braga pode jogar-se hoje a liderança. Recorde-se que apenas o primeiro classificado do grupo segue para a final four da competição.Guerreiros e vila-condenses já estão habituados a encontrar-se nesta prova: esta será a quinta vez - a quarta em edições consecutivas. Duas vitórias para o Rio Ave, uma para o Sp. Braga e um empate fazem o saldo dos duelos.Matheus; Baiano, Ricardo Ferreira, André Pinto e Goiano; Tiba, Vukcevic, Wilson Eduardo e Alan; Rui Fonte e Hassan.Suplentes: Marafona, Martínez, Rodrigo Pinho, Djavan, Ricardo Horta, Artur Jorge e Xeka.Cássio; Pedrinho, Marcelo, Roderick e Rafael Soares; Wakaso, Tarantini e Rúben Ribeiro; Kizito, Guedes e Heldon.Suplentes: Rui Vieira, Nadjack, Krovinovic, Jaime, Vilas Boas, João Novais e Yazalde.

Autor: Pedro Malacó