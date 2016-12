Será muito difícil que algum treinador da 1ª Liga receba, neste mercado de inverno, reforços com a quantidade e qualidade dos que vão integrar o grupo de Jorge Simão. Sem mencionar o caso de Ricardo Ferreira, e para além do regresso de Rodrigo Battaglia à Pedreira, acompanhando o técnico e fazendo prevalecer o seu vínculo ao Sp. Braga, há que contar com os quatro trunfos que voltarão a estar disponíveis durante o mês de janeiro: Pedro Santos, Velázquez, Rosic e Stojiljkovic.Estão todos em fases diferentes dos seus processos de recuperação, mas as perspetivas são otimistas. Pedro Santos deverá começar a fazer exercícios com bola durante a próxima semana, avançando de seguida para a integração progressiva no grupo. A vontade do extremo em voltar a atuar depois de se ter lesionado contra o Gent, a 24 de novembro, é um dado que tem sido notado.Rosic já realiza exercícios no relvado, esperando-se que progrida para o contacto com bola a breve trecho, cenário que também se aplica a Velázquez, que tem dado bons indicadores de uma recuperação sem contratempos. O caso de Stojiljkovic, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, está a ser analisado com maior precaução. Todavia, o sérvio deverá ser dado como apto a partir de meados de janeiro, pelo que depois será tudo uma questão de ver como reage a uma maior exigência em termos de trabalho. Todavia, só um retrocesso complicaria a sua disponibilidade antes do fecho do mercado, isto numa fase em que Hassan pode ainda estar na CAN. O único lesionado de longa duração é Mauro, mas Battaglia já garante qualidade a meio-campo, mesmo que não chegue mais ninguém.

Autor: Vítor Pinto