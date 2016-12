A estreia de Jorge Simão no banco do Sp. Braga ainda não terá efeitos drásticos na estrutura da equipa. O técnico dá um sinal ao grupo mantendo a confiança nos heróis de Alvalade, acreditando que esse voto terá efeitos positivos. A entrada de Marafona para a baliza é previsível, dado que respeita a hierarquia interna, mas o resto do onze será idêntico a menos que seja levantada alguma questão física.Ontem, durante uma ceia de Natal promovida pelo Sp. Braga no centro da cidade, Pedro Santos, apesar de lesionado, comentou as mudanças recentes. "Agradeço ao míster Peseiro o trabalho que fez até aqui. Deixou-nos numa posição muito boa. No entanto, a vida continua. Temos um novo presente, com um novo treinador, e esperamos que ele seja bem recebido", salientou o extremo, que também abraçou a meta dos 65 pontos incutida por Jorge Simão. "Conversámos entre todos e chegámos à conclusão de que é um objetivo ambicioso, mas que temos qualidade e todas as condições para o alcançarmos", vincou Pedro Santos, que agora só espera "voltar rapidamente" porque lhe custa "não ajudar a equipa".

Autor: José Mário