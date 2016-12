O médio Rúben Ribeiro e o guardião Cássio foram alvos de agressões por parte de adeptos arsenalistas após o final do jogo em Braga. As ações desenrolaram-se junto à bancada nascente do estádio, lado onde estavam os adeptos vila-condenses, e num momento em que a maior parte dos intervenientes já se deslocava para o túnel de acesso aos balneários.Apesar de lamentar o sucedido, o Rio Ave entendeu não apresentar queixa junto das forças da PSP encarregadas da segurança, nem aos delegados da Liga presentes no local, isto por considerar que o Sp. Braga não teve responsabilidade direta nos incidentes. Já os jogadores ficaram revoltados. Não tanto pela violência de que foram alvo, mas pelo modo injustificado como o episódio se desenrolou.Quando o árbitro Bruno Esteves fez soar o apito final, a equipa vila-condense deslocou-se até à zona do estádio onde estavam os seus adeptos para agradecer o apoio recebido. Segundo Record apurou junto de fonte do clube, Rúben Ribeiro aproximou-se da bancada para corresponder ao apelo de uma criança e oferecer a sua camisola quando foi abordado de surpresa com uma estalada que o deixou indignado. A Cássio sucedeu algo similar, com a diferença de que o guardião encontrava-se a cerca de 20 metros de Rúben Ribeiro e em pleno convívio com alguns amigos e a sua família quando foi atacado. Na sua situação, a reação veloz que registou permitiu-lhe esquivar-se à maior parte da potência do soco desferido.

Autores: Pedro Malacó e Miguel Pedro Vieira