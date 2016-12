Ventos fortes no Aeroporto da Madeira atrasam partida da equipa sénior de futebol do CD Nacional para o Porto. Nova hora de partida 21:30. Uma foto publicada por Clube Desportivo Nacional (@cdnacional) em Dez 17, 2016 às 12:31 PST

O mau tempo que por estas horas assola a Madeira poderá forçar ao adiamento do encontro de domingo entre Rio Ave e Nacional, referente à jornada 14 da Liga NOS. É que a turma insular ainda não conseguiu partir rumo ao continente, tendo o voo no qual a equipa deveria viajar sido cancelado precisamente devido às más condições atmosféricas.Em causa está o forte vento que se verifica na zona do Aeroporto da Madeira, que acabou por impedir a aterragem do avião que, depois, transportaria a comitiva nacionalista para o Porto, que tem duelo marcado com o Rio Ave para as 16 horas de domingo. Em face desta situação, os responsáveis do emblema da Choupana estão em permanente contacto com a Liga para encontrar uma solução para este problema.Depois, pelas 20.30, os insulares partilharam nas redes sociais a informação de que, pelas 21.30, irá ser tentada uma nova partida rumo ao Continente.

Autor: Emanuel Pestana