Luís Castro, treinador do Rio Ave, teceu rasgados elogios à sua organização, mas ainda não assumiu o favoritismo no apuramento. "A organização e o talento dos jogadores desenharam uma vitória numa partida onde tudo começou mal pela lesão do Pedrinho e o golo madrugador do Sp. Braga", comentou o técnico, convicto no potencial da sua equipa:"Há mérito no triunfo, pela segurança que demonstrámos com bola e pela pressão com que limitámos a saída de jogo do adversário, mas temos dois jogos fora pela frente e dizer que estamos em vantagem é relativo, porque tudo pode mudar rapidamente."