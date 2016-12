Continuar a ler

O treinador explicou depois a sua estratégia inicial, nomeadamente com a inclusão de Rúben Ribeiro no onze: "Queríamos ter posse de bola no meio-campo do Benfica, retirar-lhe a iniciativa, mas não conseguimos. Retificámos na segunda parte e aí o jogo ficou totalmente diferente".



A equipa terminou assim um ciclo de vitórias, mas Castro salientou que nada vai mudar: "A equipa fez uma segunda parte de nível muito bom. Há a tentação de dizer quando se está a perder 2-0 que a equipa adversária controlou o jogo e deixou que o Rio Ave conseguisse controlar o jogo com bola, mas houve muito mérito da nossa parte para que isso acontecesse. Fizemos um bom jogo, não fere em nada o nosso caminho, que não é feito de recordes mas sim jogo a jogo. O Benfica marcou dois e nós nenhum, portanto um resultado justo". O treinador explicou depois a sua estratégia inicial, nomeadamente com a inclusão de Rúben Ribeiro no onze: "Queríamos ter posse de bola no meio-campo do Benfica, retirar-lhe a iniciativa, mas não conseguimos. Retificámos na segunda parte e aí o jogo ficou totalmente diferente".A equipa terminou assim um ciclo de vitórias, mas Castro salientou que nada vai mudar: "A equipa fez uma segunda parte de nível muito bom. Há a tentação de dizer quando se está a perder 2-0 que a equipa adversária controlou o jogo e deixou que o Rio Ave conseguisse controlar o jogo com bola, mas houve muito mérito da nossa parte para que isso acontecesse. Fizemos um bom jogo, não fere em nada o nosso caminho, que não é feito de recordes mas sim jogo a jogo. O Benfica marcou dois e nós nenhum, portanto um resultado justo".

Apesar da derrota desta quarta-feira no Estádio da Luz, Luís Castro gostou da exibição da sua equipa e, particularmente, do segundo tempo."Há uma boa segunda parte, em que temos uma oportunidade com uma grande defesa do Ederson e também o Heldon, que falhou a finalização sem oposição e podia meter-nos no jogo pra disputarmos o resultado. Foi uma entrada forte do Benfica e não conseguimos responder da melhor forma. O nosso plano de jogo teve uma contrariedade com a lesão do Filipe Augusto ao intervalo. Acabámos por fazer uma boa segunda parte. Na primeira parte o Benfica controlou nos primeiros 15 minutos e a partir daí o jogo equilibrou e acaba com estatísticas equilibradas", referiu o técnico à BTV.

Autor: Luís Miroto Simões