Depois de uma primeira parte dividida, Luís Castro viu o seu Rio Ave tomar conta do encontro após o intervalo, ganhando por 2-1 frente ao Nacional. "Fizemos dois golos, a jogar por dentro e por fora, com muita variabilidade de jogo e construindo algumas ocasiões. Depois o Nacional reagiu, marcou um golo, mas felizmente conseguimos mais três pontos", disse o técnico, apontando a organização coletiva como grande justificação das quatro vitórias consecutivas:"Para atacar tem de se defender bem e a equipa está a equilibrar-se muito bem. Aí, na manobra defensiva, reside muito do nosso trabalho. O equilíbrio dá-nos conforto para chegarmos aos resultados positivos."