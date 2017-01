Continuar a ler

Na CAN'2017, que se realiza entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro, o Uganda integra o Grupo D, juntamente com Mali, Egito e Gana. Kizito vai vestir a camisola 10 na sua seleção, estreando-se numa fase final da CAN - os ugandeses não chegavam a esta fase da prova desde 1978, ano em que terminaram na 2.ª posição.



Refira-se que o Uganda realizou esta quarta-feira o primeiro de três jogos de preparação, perdendo na Tunísia por 2-0. Kizito ainda não foi opção pois o médio alinhou pelo Rio Ave na terça-feira, frente ao Marítimo, para a Taça da Liga.

O Rio Ave não poderá contar com Kizito nas próximas semanas, pois o médio de 23 anos está entre os 23 convocados do Uganda para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2017, que foram divulgados esta quarta-feira.O jovem jogador, que conta 27 internacionalizações e um golo, fez oito jogos esta época pelo Rio Ave. O ugandês já não vai dar o seu contributo no jogo de domingo com o Chaves, em jogo da 16.º jornada da Liga, e estará ausente pelo menos até ao final da fase de grupos, a 25 de janeiro.

Autor: Lusa