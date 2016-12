Continuar a ler

Gonçalo Paciência anunciou nas redes sociais a sua rescisão contratual com o Olympiacos. A resolução do seu vínculo com o emblema grego era um passo fundamental para poder vincular-se ao Rio Ave até final da temporada. Tal como Record adiantou, existe interesse do clube de Vila do Conde no avançado, tendo o presidente Silva Campos a garantia de que o FC Porto vai colaborar financeiramente no sentido de facilitar o empréstimo do jogador até final da temporada, voltando a trabalhar às ordens de Luís Castro."Queria transmitir que assinei a rescisão do meu contrato com o Olympiacos, formalizando o meu regresso a Portugal", assumiu Gonçalo Paciência, de 22 anos, admitindo que as dúvidas sobre a sua condição cardíaca pesaram no desfecho. "Infelizmente, um problema de saúde já ultrapassado travou a minha progressão, precisamente quando ia começar a jogar", acrescentou.