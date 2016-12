Quebrada na Luz uma série de quatro vitórias consecutivas, o plantel do Rio Ave recupera energias durante uma pausa natalícia de cinco dias, para regressar já a projetar dois jogos da Taça CTT, ambos em terreno alheio. Sp. Braga e Marítimo são os adversários que vão entrar no ponto de mira de Luís Castro, antes do regresso à Liga NOS com a receção ao Chaves.

Autor: Eugénio Queirós