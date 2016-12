Continuar a ler

"Vai continuar um treinador que estava com a equipa, está identificado e, havendo tão pouco tempo, provavelmente, não vai ser possível mudar muita coisa. Por isso, o nosso foco continua a ser a nossa equipa, aquilo que nós controlamos, que é o desempenho dos nossos jogadores, os nossos comportamentos e a nossa predisposição para aquilo que vamos fazer", disse Vasco Seabra.



O técnico pacense quer a equipa focada naquilo que tem de fazer para conseguir a vitória, sem acreditar na tese de um Feirense intranquilo ou fragilizado.



"Está a fazer um campeonato extremamente equilibrado. Sabemos que será um adversário agressivo, que vai querer dar uma resposta diferente, no seu próprio estádio, mas nós vamos com as nossas ideias, com a nossa força e dinâmica, com a disponibilidade que os jogadores têm demonstrado sempre muito viva", afirmou.



Vasco Seabra reconheceu qualidades no Feirense e admitiu que poderá até valer mais do que o atual penúltimo lugar num campeonato pautado pelo equilíbrio, vincou o técnico.



"O Feirense tem um plantel equilibrado, com qualidade e disponibilidade para o jogo. Aliás, todas as equipas, este ano, estão muito equilibradas. Estamos preparados para um Feirense que vai lutar pelo jogo, mas, nós queremos ser superiores, queremos ser nós a controlar o jogo e a estar por cima dos acontecimentos", acrescentou.



Longe da Capital do Móvel, o Paços apenas conseguiu uma vitória (em Setúbal, por 4-1) e um empate em sete jogos. Vasco Seabra argumentou que "os adversários estavam em bons momentos", mas disse acreditar na possibilidade de contrariar essa tendência negativa.



"Estamos mais estáveis, mais tranquilos e, a cada dia que passa, acreditamos mais naquilo que estamos a fazer. Os nossos jogadores estão serenos, motivados, e sentem que são capazes, sentimos que somos o Paços. Sabemos que vamos ter adeptos nossos (na Feira) a apoiar com o mesmo entusiasmo que estiveram no último jogo e queremos mostrar que, fora, vamos estar tão fortes como em casa", concluiu.



O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, lamentou esta quarta-feira a recente mudança no comando técnico do Feirense, mas garantiu total foco na sua equipa, para tentar ganhar o encontro da 15.ª jornada.Na conferência de antevisão ao jogo em Santa Maria da Feira, amanhã (19 horas), Vasco Seabra confessou ter sido apanhado de surpresa com a saída de José Mota do Feirense, lamentou as várias mudanças de treinadores em clubes da Liga NOS, mas lembrou, também, que não há tempo para mudar a identidade do Feirense.

Autor: Lusa