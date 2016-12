Vasco Seabra lamentou a derrota do P. Ferreira na Luz, por 1-0, para a Taça CTT, mas salientou que a sua equipa conseguiu anular o jogo do Benfica em alguns momentos.

"Insatisfeitos com a derrota, mas satisfeitos com o desempenho. Fomos mais adultos e mais crescidos na forma como abordamos o jogo. Melhorámos na segunda parte e fomos mais práticos na forma como anulámos o jogo do Benfica. Estávamos a defrontar um adversário forte. Com um pouco mais de certeza poderíamos ter conseguido empatar. O nosso objetivo é jogar sempre no meio campo ofensivo com qualidade. Conseguimos crescer e ir melhorando os níveis de intensidade e pressão. Estamos a crescer e continuamos a acreditar. Os nossos jogadores acreditam no que estamos a fazer. Jogamos todos os jogos para ganhar. Viemos à Luz para ganhar e os próximos dois jogos serão a mesma coisa. As contas fazem-se no fim. Queremos jogar à Paços e que as pessoas se orgulhem do que fazemos", analisou o treinador pacense à Sport TV.

Autor: José Morgado