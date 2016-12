Continuar a ler

"Estamos acordados, ligados, jogamos todos os jogos para ganhar e que [quinta-feira] seja o nosso momento", disse o técnico, sem valorizar excessivamente o último jogo com o Feirense (derrota por 2-0), esperando, antes, ver nesta nova oportunidade de crescimento capacidade para a equipa "dar mais um salto".



Para Vasco Seabra, "é natural que [o Benfica] seja favorito", lembrando que, "independentemente de quem jogar no Benfica, serão sempre excelentes executantes" e a equipa vai apresentar "grande dinâmica e vai querer ganhar", sendo estas, no entanto, premissas a respeitar também pelo Paços de Ferreira.



"O Benfica é favorito e é natural que seja, mas, se existe jogo, existe capacidade para nós jogarmos e vontade de sermos nós a trazer o jogo para o nosso lado. Acreditamos nisso [numa surpresa]", sublinhou.



Vasco Seabra disse ter "total confiança" nos seus jogadores e "nas ideias" da equipa, independentemente dos eleitos para o jogo, pois, na sua perspetiva, "qualquer jogador do plantel [do Paços] tem de ter um espírito vencedor e de estar ao serviço de uma ideia coletiva".



O técnico pacense relativizou também o momento de defrontar o Benfica, no final do ano civil e no intervalo de uma quadra festiva, argumentando que "é sempre boa altura para jogar" frente a "um adversário de grande valor", que vai obrigar a equipa a "estar no seu melhor".



"Não desprezamos jogos e tradições, gostávamos de atingir a final, mas antes temos de nos focar neste jogo", afirmou Vasco Seabra, recordando a final da Taça da Liga perdida pelo Paços para o Benfica (1-2) em 2010/11, na final que presenciou nas bancadas do Municipal de Coimbra, enquanto adepto pacense.



O treinador Vasco Seabra disse esta quarta-feira acreditar numa surpresa do Paços de Ferreira diante do "favorito" Benfica, no arranque do Grupo D da Taça CTT, na quinta-feira.Na conferência de antevisão ao jogo no Estádio da Luz, Vasco Seabra começou por assumir "totais" responsabilidades do P. Ferreira na competição, repetindo a ideia de que "todas as competições e jogos são oportunidades" para a equipa crescer e valorizar-se.

Autor: Lusa