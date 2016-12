Ainda antes da receção ao FC Porto para a Liga, o P. Ferreira vai defrontar o Benfica para a Taça CTT e Vasco Seabra deve operar uma mudança na defesa. Miguel Vieira falhou o jogo com o Feirense devido a uma pequena mazela, vai recuperar a tempo e deve ocupar o lugar de Pedro Monteiro que cometeu o penálti do 2-0, no Marcolino de Castro.

Autor: José Santos