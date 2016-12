Continuar a ler

"Nos primeiros 15 minutos entrámos na expetativa, mas depois melhorámos. Não estávamos à espera do golo e na segunda parte controlámos melhor o ímpeto ofensivo deles. Insisto: foi um jogo bem conseguido, dentro do que o treinador pediu. Temos de aproveitar o que fizemos de bom", sugeriu Felgueiras, insistindo nos elogios ao companheiros de equipa.



Mário Felgueiras, guarda-redes do P. Ferreira, mostrou-se orgulhoso do desempenho da sua equipa, na partida desta quinta-feira, frente ao Benfica, na 1ª jornada do Grupo D da Taça CTT. Do que não gostou mesmo foi do resultado."Jogo bem conseguido da nossa parte, mas o resultado não é o que queríamos. Temos de estar orgulhosos da nossa exibição, pois já sabíamos que era um jogo complicado", defendeu o guardião pacense, antes de explicar qual a estratégia que a equipa tinha ensaiado para aplicar na Luz.

Autor: José Morgado