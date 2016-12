Continuar a ler

Para compensar a ausência de Marco Baixinho, o técnico Vasco Seabra convocou Leandro Silva, sem jogar no campeonato desde a derrota com o Benfica (3-0), a 28 de outubro, numa lista de 19 elementos, que repete a presença de três guarda-redes.



O guarda-redes Yerjet, os defesas Miguel Vieira, Paulo Henrique e Francisco Afonso, o médio André Sousa e o avançado Tang Shi vão ficar de fora, todos por opção, enquanto Rabiola e Cícero, a recuperar de intervenções cirúrgicas, não são opção, juntamente com Christian e Romeu, ainda sem ritmo.



O Paços de Ferreira, 11.º classificado com 16 pontos, defronta o Feirense, 15.º com 11, em Santa Maria da Feira, na quinta-feira, a partir das 19:00, num jogo que terá arbitragem de João Capela, da associação de Lisboa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rafael Defendi, Mário Felgueiras e João Pinho;

Defesas: Bruno Santos, Ricardo, Pedro Monteiro, Filipe Ferreira e João Góis;

Médios: Mateus, Pedrinho, André Leal, Leandro Silva, Vasco Rocha e Minhoca;

O defesa Marco Baixinho ficou fora dos convocados do Paços de Ferreira para o jogo com o Feirense, da 15.ª jornada da Liga NOS, na quinta-feira.