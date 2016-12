Sempre atentos aos valores que despontam nas divisões inferiores, os responsáveis do P. Ferreira têm efetuado várias observações ao lateral-esquerdo Henrique Gomes, do Vilaverdense.Com 21 anos, o jogador formado no Gil Vicente teve também uma curta passagem pelo Sp. Braga. Para além do P. Ferreira, também Nacional e V. Guimarães seguem Henrique Gomes. "É um jogador muito seguro a defender, também na cobertura ao espaço interior. É rápido, tecnicista, tem processos simples e é assertivo na decisão. Também pela sua personalidade, reúne condições para ter um grande futuro", analisou a Record o seu antigo treinador, Carlos Cunha.Na capital do móvel é notória a necessidade de um lateral-esquerdo. Ainda anteontem, na vitória sobre o Belenenses, Filipe Ferreira saiu queixoso e João Góis teve de ser adaptado. Paulo Henrique não tem sido aposta.

Autor: Ricardo Vasconcelos