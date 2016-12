Continuar a ler

Filipe Ribeiro, de 41 anos, era até aqui coordenador do futebol da formação do V. Guimarães e agora será adjunto de Vasco Seabra no P. Ferreira, clube em que trabalhou na formação durante a vigência de Rui Quinta.



Mauro Silva, de 37 anos, treinava, por sua vez, os sub-17 da equipa da capital do móvel, tendo sido agora promovido à equipa principal, depois de, na época passada, ter sido adjunto de Vasco Seabra na equipa de sub-19 do clube nortenho.



A equipa técnica do P. Ferreira ficou definida esta semana, com o regresso de Filipe Ribeiro e a integração de Mauro Silva, confirmou à Lusa uma fonte do clube.A equipa de colaboradores de Vasco Seabra, treinador principal dos castores, ficou definida após o jogo a vitória por 1-0 frente ao Belenenses, na última sexta-feira, e, além de Ricardo Matos, responsável pelo treino dos guarda-redes e que manteve as funções no clube, inclui Filipe Ribeiro e Mauro Silva.

Autor: Lusa