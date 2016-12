A direção do P. Ferreira pretende contratar dois jogadores na reabertura do mercado de inverno. Após uma reunião com o treinador Vasco Seabra ficou evidente que o plantel precisa de mais um médio-defensivo e de um ponta-de-lança. Para o meio-campo há Mateus e Leandro Silva, mas este último raramente tem sido opção. Marco Baixinho, tal como na temporada transata, já teve de ser adaptado. No ataque também salta à vista a lacuna até porque Cícero há muito que está lesionado. Welthon dá garantias, mas o treinador quer mais uma unidade.

Autor: José Santos