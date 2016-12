O Nacional acertou a rescisão de contrato com Vítor Hugo. O médio brasileiro de 22 anos, que chegou ao clube madeirense no início desta temporada oriundo do Angra dos Reis, foi utilizado apenas uma vez por Manuel Machado, no jogo da Taça CTT frente ao P. Ferreira (derrota por 4-0) e regressa agora ao seu país. Entretanto, a equipa teve direito a três dias de férias natalícias. O próximo treino está marcado para o dia 27 à tarde, no Estádio da Madeira.