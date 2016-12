O Nacional continua em zona perigosa na tabela classificativa - 16º lugar - e Tiago Rodrigues garante que, apesar da derrota ante o Rio Ave (2-1), a formação insular fez tudo para inverter a situação no jogo a contar para 14ª jornada da Liga NOS."Estivemos bem no jogo. Fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte entrámos a dormir. Em cinco minutos fizeram dois golos e tivemos de andar a correr atrás do prejuízo. Reagimos bem, estivemos em cima do Rio Ave e conseguimos fazer um golo. Tivemos oportunidades para empatar mas não conseguimos, infelizmente, mas estivemos bem na segunda parte", reiterou esta segunda-feira em conferência de imprensa. O médio português, de 24 anos, garante sentir-se "bem" apesar de ter recuperado de lesão há poucos dias e partilhou o sentimento do grupo insular."Viemos de uma derrota e queremos mostrar que estamos de vivos. É obrigatório ganhar ao Boavista", disse, apontado já para o jogo com os axadrezados para o campeonato que se realiza na quinta-feira, a partir das 17 horas.

Autor: Flávio Miguel Silva