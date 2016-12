Continuar a ler

Manuel Machado tornou-se esta quarta-feira no 11.º treinador a abandonar a liderança de uma equipa da 1.ª liga, volvidas que estão apenas 15 jornadas,O treinador, que orientava os insulares desde 2012, deixa a equipa um lugar apenas acima da linha de água, em igualdade pontual com o Moreirense, penúltimo classificado, e com apenas mais um ponto do que o lanterna vermelha Tondela.

Autores: João G. Oliveira e Lusa