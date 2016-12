Manuel Machado prossegue com (alguma) margem de manobra no comando do Nacional. Se a contestação ao treinador e jogadores por parte dos adeptos subiu de tom, após a derrota com o Boavista (0-2), esse resultado não terá alterado significativamente a confiança da SAD na capacidade do técnico para corrigir o mau momento da equipa.

Machado viajou ontem para o continente, depois de orientar o último treino antes do Natal, e, no final da partida com os axadrezados, insistiu na ideia de que não será ele a romper com o clube, bem como que continua a acreditar em dar a volta à situação da equipa, que segue na zona de despromoção, com apenas 11 pontos.

Recorde-se que antes da receção ao Tondela de há duas semanas, o presidente Rui Alves não garantia a continuidade no treinador. "No quadro atual, parece-me ser de grande risco pensar em mudar a liderança técnica, mas a seguir ao jogo com o Tondela o próprio Manuel Machado pode dizer que não tem condições para continuar e aí não terei outra solução", disse então o líder. A vitória com os beirões (3-2) afastou este cenário e reforçou a posição do treinador, que enfraqueceu novamente com os dois desaires seguintes: Rio Ave (1-2) e Boavista. Acrescente-se que o técnico, de 61 anos, tem contrato até ao final da época e o seu despedimento implicaria um esforço considerável para os cofres do Nacional.

Recarregar baterias

As férias do Natal e ausência de competição – a equipa já foi eliminada da Taça CTT – devem apaziguar o ambiente na Choupana. O próximo jogo, com o Sp. Braga, a 8 de janeiro, poderá ser decisivo na tomada de decisões.