Manuel Machado lamentou a situação em que o Nacional se encontra na tabela classificativa após a derrota desta quinta-feira, ante o Boavista."Esta é uma situação estranha para os nacionalistas, como é óbvio, quer para a sua administração, quer para o seu corpo técnico e alguns jogadores que transitam e, fundamentalmente, para os sócios e adeptos, que não estão habituados a passar por estes momentos. Eu também não. Há mais de quinze anos que não tinha uma situação de fundo de tabela. É normal que o momento seja vivido com algum desconforto e com algumas manifestações menos simpáticas. Anormal seria se fosse o contrário", explicou o técnico.Sobre o jogo, Machado admitiu que o nervosismo teve influência: "Não entrámos bem e houve displicência com um golo muito consentido. Com o golo sofrido, estava dado o mote para aquilo que viria a acontecer, com uma equipa pressionada e obrigada a vencer contra um concorrente direto na classificação. Surge o nervosismo, perda de sistema, de processos. Depois houve muita vontade, mas também muita falta de ideias. Conseguimos reagir, mas de forma muito pouco lúcida. O Boavista acaba por ser um justo vencedor".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões