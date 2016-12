Continuar a ler

O treinador dos alvinegros assumiu que os fatores enumerados deixam a equipa muito confiante para vencer o Boavista, pedindo "uma pontinha de sorte na hora da finalização".Instado a comentar o peso do 15.º lugar, com apenas um ponto acima do último, Machado diz que "a pressão e a ansiedade são normais", mas reconheceu "algum desconforto, que é normal, devido à classificação que não é nada normal nesta altura e nada condizente com o desempenho nos jogos".O treinador nacionalista disse não acreditar num Boavista muito defensivo: "Esta época, aquilo a que a imprensa costuma chamar 'autocarro' [à frente da baliza] não tem sido muito visível. Isso tem a ver com os momentos do jogo e a necessidade das equipas, que, a dado momento, podem mudar para um bloco mais baixo, mas isso já não é tão visível me termos globais", destacou.Quanto ao Boavista, Manuel Machado considera que, apesar da mudança de treinador, com a entrada de Miguel Leal para olugar de Erwin Sánchez), o perfil do jogo não se alterou. "A equipa tem momentos de jogar em bloco alto e outros em bloco baixo. É uma equipa rápida quando tem a bola e uma organização de ataque planeado em modo pautado".Relativamente às muitas lesões na sua equipa esta época, o treinador garantiu que "os problemas continuam, mas é com os jogadores disponíveis que tem de ser encarar os jogos".