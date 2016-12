O defesa Zainadine e o médio Gomaa são desejados pelo Nacional. O regresso de ambos terá sido pedido por Manuel Machado à SAD. A situação do moçambicano, a atuar na China, está bem encaminhada, admitindo-se que o Tianjin Teda empreste o defesa. Quanto a Gomaa, há contactos com o Al-Ahly para saber da possível cedência do egípcio.

Autor: Emanuel Pestana