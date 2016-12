Predrag Jokanovic é, neste momento, o nome mais forte para substituir Manuel Machado ao comando do Nacional. O técnico sérvio já foi contactado pelos responsáveis do emblema insular e as negociações já se iniciaram. Não há ainda acordo, mas é possível que este surja dentro de horas.

Jokanovic, de 48 anos, poderá voltar assim à Choupana como treinador principal, cargo que ocupou por várias vezes entre 2006/07 e 2010/11. Depois de duas temporadas no União da Madeira, esteve também um ano em Angola, no Bravos do Maquís.