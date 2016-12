Continuar a ler

Jokanovic é uma espécie de pronto-socorro de Rui Alves e já assumiu a direção da equipa em duas situações complicadas: uma, após o despedimento de Carlos Brito, em 2006/07, e outra, durante a doença de Manuel Machado, em 2009/10. Na época 2007/08 levou o Nacional ao 10º lugar e na temporada 2010/11 saiu a meio do campeonato, cedendo o cargo a Ivo Vieira.



Predrag Jokanovic foi confirmado ontem como treinador do Nacional, assumindo o cargo que pertenceu a Manuel Machado nos últimos quatro anos. O primeiro dia do novo responsável técnico do clube madeirense foi vivido ainda a uma certa distância do grupo de trabalho: acabou por não ser apresentado ao plantel, como chegou a estar previsto, antes do jogo de treino com o União da Madeira, e seguiu essa partida da bancada, junto de Rui Alves, presidente do Nacional, e dos seus futuros colaboradores.O sérvio de 48 anos também não deverá orientar o treino marcado para esta tarde e será apresentado oficialmente na Choupana, pelas 18 horas. Só a partir desse momento é que irá assumir o comando efetivo da equipa, com o objetivo de tirá-la dos últimos lugares da classificação. A equipa técnica está definida e é composta pelos adjuntos João Abel Silva, que também regressa à Choupana, José Pedro Jacinto e Emídio Júnior (preparador dos guarda-redes) que já trabalhavam no clube e continuam em funções.

Autor: Emanuel Pestana